Полицейском сообщили о новом подозрении. Дело открыли в подразделении по противодействию нарушения прав человека Генеральной прокуратуры.
Ужасно В Житомире жители квартиры выбросили собаку с балкона
Новые пытки полицейского
Во время расследования дела об избиении двух парней в Житомирской области оказалось, что полицейский не впервые применяет силу. Следователи установили, что полицейский бил парня, который заявил о совершении кражи и спорил с правоохранителем.
Тогда полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.
Избиение племянника дипломата: первое дело, к которому причастен полицейский
- 14 января 2021 года возле села Маклаевки в Малинском районе произошел инцидент с участием большой группы молодых людей, среди которых был патрульный.
- Во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей – они били их ногами и требовали деньги.
- Кроме того, злоумышленники требовали рассказать, где есть автомобиль Mazda.
- Когда ребята начали говорить о полиции, один из нападавших сказал, что он якобы сам работник полиции под прикрытием.
- Однако вместо помощи пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его, приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета. Он требовал рассказать, кто угнал авто.
- Одним из пострадавших оказался 18-летний племянник дипломата Дениса Сеника – Арсен.