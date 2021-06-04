Полицейском сообщили о новом подозрении. Дело открыли в подразделении по противодействию нарушения прав человека Генеральной прокуратуры.

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Новые пытки полицейского

Во время расследования дела об избиении двух парней в Житомирской области оказалось, что полицейский не впервые применяет силу. Следователи установили, что полицейский бил парня, который заявил о совершении кражи и спорил с правоохранителем.

Тогда полицейский нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за "плохое поведение" и запугать.

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