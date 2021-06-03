Происшествие произошло вечером в одной из многоэтажек Житомира. Очевидцы вызвали на место инцидента полицию.
Ужасный случай В Одессе морили голодом 62 котят: успели спасти менее половины из них
Собака умерла
Ветеринары пытались спасти жизнь животному, однако оно умерло. Полиция сразу же выяснила, что к преступлению причастен 27-летний мужчина.
Выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно дело квалифицировали по статье о жестоком обращении с животными. С мужчиной пообщались правоохранители, однако как следует из сообщения полиции, подозрения ему пока не предъявлены.
Жестокое обращение с животными: вопиющие случаи
- 24 мая в Одессе обнаружили квартиру, переполненную обессиленными и мертвыми котятами. Ее жители занимались продажей животных и держали 62 котят. Однако их не кормили и не давали воду. Поэтому, когда пришли волонтеры, живыми были уже меньше половины животных.
- В Киеве мужчина выбросил из окна кошку и ее 4 котят. К сожалению, из-за падения с высоты 7 этажа выжил только один котенок. Виновнику уже сообщили о подозрении за жестокое обращение с животными.
- Во Львове 72-летний мужчина выбросил 4 котят с балкона многоэтажки. Он объяснил свои действия тем, что животные мяукали и ему мешали. Одного котенка не удалось спасти.