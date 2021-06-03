Происшествие произошло вечером в одной из многоэтажек Житомира. Очевидцы вызвали на место инцидента полицию.

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Собака умерла

Ветеринары пытались спасти жизнь животному, однако оно умерло. Полиция сразу же выяснила, что к преступлению причастен 27-летний мужчина.

Выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно дело квалифицировали по статье о жестоком обращении с животными. С мужчиной пообщались правоохранители, однако как следует из сообщения полиции, подозрения ему пока не предъявлены.

Обратите внимание! За жестокое обращение с животными законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы до 3 лет.

Жестокое обращение с животными: вопиющие случаи