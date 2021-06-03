Подія сталася увечері в одній з багатоповерхівок Житомира. Очевидці викликали на місце інциденту поліцію.

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Собака загинула

Ветеринари намагалися врятувати життя тварині, однак та загинула. Поліція одразу ж з'ясувала, що до злочину причетний 27-річний чоловік.

Наразі з'ясовують усі обставини події. Попередньо справу кваліфікували за статтею про жорстоке поводження з тваринами. З чоловіком поспілкувалися правоохоронці, однак як випливає з повідомлення поліції, підозру йому наразі не висунули.

Зверніть увагу! За жорстоке поводження з тваринами законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Жорстоке поводження з тваринами: кричущі випадки