Кадры, на которых офицер издевается над срочником, опубликовали в сети. Видео возмутило украинцев.
Обратите внимание Не первый такой случай: новые детали об издевательствах над военными в части в Ивано-Франковске
Татьяна Муравель – спикер Территориального управления Государственного бюро расследований – рассказала, что 24 апреля Ивано-Франковский городской суд избрал для офицера меру пресечения.
По словам Муравеля, работники ДБР направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения – содержанию под стражей. Возможно внесение залога в размере 800 тысяч гривен.
Однако суд принял решение об определении меры пресечения, как ночной домашний арест, то есть ограничение передвижения ночью,
– говорится в сообщении.
Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии отреагировало на видео и видео начало служебную проверку. Впоследствии в ДБР заявили, что следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими. Детали пока не раскрывают.
По данным СМИ, инцидент со срочником, который попал на видео, произошел еще в марте 2023 года.