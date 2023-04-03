Об этом в эфире 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. Он добавил, что инцидент с избиением военного в Хмельницком стал катализатором для перехода местного храма в ПЦУ.

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СБУ просило не вмешиваться в переход приходов

По его словам, общество положительно восприняло переход прихода УПЦ МП в Хмельницком в ПЦУ. Это был ожидаемый многими момент, которому предшествовал скандал с избиением военного. Клочок считает, что этой ситуации можно было избежать, если бы местные власти и сами люди были активнее в вопросе перехода в ПЦУ.

"Катализатором этого процесса стала война. Военнослужащий поднял этот вопрос на высшую ступень решения проблем в обществе, привлек внимание людей. Но кто должен этим заниматься на самом деле – глава общины. Именно он должен инициировать подобные переходы и проводить разъяснительную работу", – заявил Клочок.

Он добавил, что осенью 2022 года в СМИ появилось письмо от СБУ к главам общин в Украине, в котором говорилось, чтобы руководители общин не вмешивались в переход приходов из УПЦ МП в ПЦУ. Это было сделано, чтобы не вызвать подобные конфликты, но решение было ошибочным.

"Я считаю, что именно руководители территориальных общин, которым доверили управление общиной ее жители, должны инициировать подобные переходы. Организовать собрание, поставить вопрос на голосование, получить результат. И тогда никто не сможет нам предъявить межконфессиональную или межрелигиозную рознь, ведь именно этим и занимаются московские попы", – подчеркнул он.

УПЦ МП стали центрами агитации за пророссийские партии

Валерий Клочок рассказал, что влияние глав московских церквей в некоторых общинах остается очень большим. Такие церкви стали инструментами политического действия, где проводят агитацию.

УПЦ МП стала агитационной машиной, побудившей граждан голосовать за пророссийских политиков в Украине. Поэтому пророссийские силы так цепляются за существование этой церкви.

– отметил он.

Скандал с избиением военного в церкви УПЦ МП