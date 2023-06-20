Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что напавшие на волонтера в Херсоне мужчины "решили вопрос" не в свою пользу. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что произошло с "черными перевозчиками"

Толоконников сообщил, что всех нападавших задержали. Им уже предъявлены обвинения. По его словам, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин взял ситуацию под свой личный контроль.

Также он заверил, что на автовокзале в Херсоне нет "черных перевозчиков".

Сегодня (20 июня – 24 Канал) мы проезжали мимо автовокзала, там работают только бесплатные перевозчики сейчас,

– сказал Толоконников.

Напомним, нападение произошло 16 июня. Инцидент быстро получил широкую огласку.

Подробности нападения на волонтера в Херсоне