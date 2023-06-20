Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що чоловіки, які напали на волонтера у Херсоні, "вирішили питання" не на свою користь. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сталося з "чорними перевізниками"

Толоконніков повідомив, що усіх нападників затримали. Їм вже висунули обвинувачення. За його словами, Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв ситуацію під свій особистий контроль.

Також він запевнив, що на автовокзалі у Херсоні відсутні "чорні перевізники".

Сьогодні (20 червня – 24 Канал) ми проїжджали повз автовокзал, там працюють тільки безкоштовні перевізники зараз,

– сказав Толоконніков.

Нагадаємо, напад стався 16 червня. Інцидент швидко набув широкого розголосу.

Подробиці нападу на волонтера у Херсоні