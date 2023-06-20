Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що чоловіки, які напали на волонтера у Херсоні, "вирішили питання" не на свою користь. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що сталося з "чорними перевізниками"
Толоконніков повідомив, що усіх нападників затримали. Їм вже висунули обвинувачення. За його словами, Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв ситуацію під свій особистий контроль.
Також він запевнив, що на автовокзалі у Херсоні відсутні "чорні перевізники".
Сьогодні (20 червня – 24 Канал) ми проїжджали повз автовокзал, там працюють тільки безкоштовні перевізники зараз,
– сказав Толоконніков.
Нагадаємо, напад стався 16 червня. Інцидент швидко набув широкого розголосу.
Подробиці нападу на волонтера у Херсоні
- Двоє чоловіків напали на волонтера, що безкоштовно вивозив людей з підтоплених районів Херсонщини. Очевидцям вдалося зафільмувати напад. Згодом з'ясувалося, що нападники ще й переслідували його на автівках.
- Напад був скоєний на активіста Карена. Він координує роботу волонтерів у Херсоні та допомагає жителям безплатно покинути місто. А раніше волонтер допомагав постраждалим на Київщині.
- Ймовірно ті, хто евакуює населення за гроші та наживається на війні, вирішили у такий спосіб розібратися з "конкурентом". Нападники також погрожували очевидцям, які втрутилися у бійку.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала їхню поведінку абсолютно ненормальною. Вона закликала місцеву владу розібратися.
- Після цього Мінреінтеграції нагадало, що евакуація людей з прифронтових територій та зон техногенної катастрофи є безплатною. Там наголосили, що Україна має достатньо ресурсів для вивезення жителів та забезпечення їхньої первинної соціальної підтримки.