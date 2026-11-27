Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Почему отказ от повестки закончился избиением?

По данным следствия, мужчина прибыл в территориальный центр комплектования вместе с правоохранителями для проверки военно-учетных документов. Когда ему предложили получить повестку, он отказался. Это вызвало конфликт с должностными лицами ТЦК и руководителем общественной организации, которые находились рядом.

Как отмечают в ГБР, после отказа мужчине начали угрожать и нецензурно выражаться в его адрес. Впоследствии ему нанесли несколько ударов по голове и туловищу. Насилие не прекратилось даже после того, как потерпевший выполнил требования нападавших. В конце концов мужчине удалось вырваться и убежать.

Сотрудники ГБР установили причастность к избиению трех человек. Остальные люди, присутствовавшие во время конфликта, не вмешивались.

В декабре 2025 года всем троим фигурантам было предъявлено подозрение. Должностных лиц ТЦК уволили с военной службы. В то же время обвиняемые свою вину не признают.

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В настоящее время обвинительные акты направлены в суд. Всех троих будут судить за пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее в Ужгородском районном ТЦК в Закарпатье правоохранители выявили масштабные нарушения прав военнообязанных. По данным следствия, 21 мужчину незаконно удерживали в помещении временного мобилизационного пункта от 1 до 48 суток. Одного из них после избиения приковали наручниками к металлической лестнице и оставили так до утра.