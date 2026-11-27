Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Чому відмова від повістки закінчилася побиттям?

За даними слідства, чоловік прибув до територіального центру комплектування разом із правоохоронцями для перевірки військово-облікових документів. Коли йому запропонували отримати повістку, він відмовився. Це спричинило конфлікт із посадовцями ТЦК та керівником громадської організації, які перебували поруч.

Як зазначають у ДБР, після відмови чоловікові почали погрожувати та нецензурно висловлюватися на його адресу. Згодом йому завдали кількох ударів по голові й тулубу. Насильство не припинилося навіть після того, як потерпілий виконав вимоги нападників. Зрештою чоловікові вдалося вирватися та втекти.

Працівники ДБР встановили причетність до побиття трьох осіб. Інші люди, які були присутні під час конфлікту, не втручалися.

У грудні 2025 року всім трьом фігурантам повідомили про підозру. Посадовців ТЦК звільнили з військової служби. Водночас обвинувачені своєї вини не визнають.

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Наразі обвинувальні акти скерували до суду. Усіх трьох судитимуть за катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше в Ужгородському районному ТЦК на Закарпатті правоохоронці викрили масштабні порушення прав військовозобов'язаних. За даними слідства, 21 чоловіка незаконно утримували у приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту від 1 до 48 діб. Одного з них після побиття прикували кайданками до металевої драбини та залишили так до ранку.