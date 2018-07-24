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Избиение Найема: Азербайджан отказался выдавать подозреваемого по делу

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Избиение Найема: прокуратура Азербайджана отказалась выдавать подозреваемого по делу
Избиение Найема: прокуратура Азербайджана отказалась выдавать подозреваемого по делу / pogliad.ua

Правоохранительные органы Азербайджана отказались выдавать подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями,
– отметил он.

Кроме этого, Енин потролил Найема и взялся еще раз объяснять нардепу тонкости всего дела.

"Иногда сложно что-то логически объяснить человеку, который не видит разницы между органом следствия (Нацполиция в данном случае) и международно-правовым департаментом Генпрокуратуры... Поэтому еще раз разложим "по полочкам" хронологию событий в кейсе Найема", – написал заместитель Генпрокурора.

По его словам, ГПУ как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции буквально "день в день" направила компетентным органам Азербайджана запрос о выдаче нападающего на Найема. Именно на основании запроса ГПУ, а не "красной карточки" Интерпола, фигуранта задержали в Азербайджане.

"Однако, ГПУ не имеет никакого отношения к объявлению лица в международный розыск, так же как и прокуроры международно-правового департамента ГПУ с ходатайством о мере пресечения нападающему на Найема", – подчеркнул Енин.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили молодые люди, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Трех удалось задержать, еще один успел выехать за границу.
2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найем была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Азербайджана Мустафа Найем Избиение Мустафа Найема
Источник: 24 канал
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