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Побиття Найєма: Азербайджан відмовився видавати підозрюваного у справі

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Побиття Найєма: прокуратура Азербайджану відмовилася видавати підозрюваного у справі
Побиття Найєма: прокуратура Азербайджану відмовилася видавати підозрюваного у справі / pogliad.ua

Правоохоронні органи Азербайджану відмовилися видавати підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.

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Генпрокуратура Азербайджану відмовила у видачі правопорушника, посилаючись на низку причин, які в тому числі пов'язані з оцінкою поведінки самого Найєма азербайджанською владою,
– зазначив він.

Окрім цього, Єнін потролив Найєма та взявся ще раз пояснювати нардепу тонкощі усієї справи.

"Інколи складно щось логічно пояснити людині, яка не бачить різниці між органом слідства (Нацполіція в цьому випадку) та міжнародно-правовим департаментом Генпрокуратури...Тому ще раз розкладем "по полицях" хронологію подій в кейсі Найема", – написав заступник Генпрокурора.

За його словами, ГПУ як центральний компетентний орган в сфері екстрадиції буквально "день в день" направила компетентним органам Азербайджану запит про видачу нападника на Найєма. Саме на підставі запиту ГПУ, а не "червоної картки" Інтерполу, фігуранта було затримано в Азербайджані.

"Проте, ГПУ не має жодного відношення до оголошення особи в міжнародний розшук, так само як і прокурори міжнародно-правового департаменту ГПУ до клопотання про запобіжний захід нападнику на Найєма", – підкреслив Єнін.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.
2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний західу вигляді домашнього арешту.

Теги: Новини України Новини політики Побиття Мустафи Найєма Мустафа Найєм Новини Азербайджану
Джерело: 24 канал
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