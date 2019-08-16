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      Избиение нардепа Куприя: полиция задержала нападавшего

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      Полиция задержала нападавшего на нардепа Куприя
      Полиция задержала нападавшего на нардепа Куприя / dniprograd.org

      Через несколько часов после нападения на народного депутата Украины Виталия Куприя полиция задержала одного из злоумышленников. Им оказался 23-летний иностранец. Сам Куприй, охранникам которого удалось отбить сумку у нападавшего, заявлял, что одним из них был чеченец.

      Правоохранителям также удалось разыскать автомобиль, на котором скрылись нападавшие, сообщает управление полиции в Киевской области.

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      Авто на иностранной регистрации изъято в качестве вещественного доказательства. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения на народного депутата.

      Что известно о нападении на Виталия Куприя?Нападение произошло в поселке Гостомель Киевской области, 16 августа, около 10 часов утра. Злоумышленники напали на Куприя и брызнули ему в лицо газовым баллончиком. Оба нападавших скрылись с места преступления.

      Сам Виталий Куприй успел заявить, что за нападением на него стоят главный военный прокурор Анатолий Матиос и спортивный функционер Владимир Тесля. По словам нардепа, мотивами нападения послужило желание личной мести.

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      Теги: Анатолий Матиос Полиция Виталий Куприй Криминал Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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