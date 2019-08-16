Избиение нардепа Куприя: полиция задержала нападавшего

Через несколько часов после нападения на народного депутата Украины Виталия Куприя полиция задержала одного из злоумышленников. Им оказался 23-летний иностранец. Сам Куприй, охранникам которого удалось отбить сумку у нападавшего, заявлял, что одним из них был чеченец.

Правоохранителям также удалось разыскать автомобиль, на котором скрылись нападавшие, сообщает управление полиции в Киевской области. Это стоит увидеть: Депутаты устроили драку на сессии Одесского облсовета: видео Авто на иностранной регистрации изъято в качестве вещественного доказательства. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и мотивы нападения на народного депутата. Что известно о нападении на Виталия Куприя?Нападение произошло в поселке Гостомель Киевской области, 16 августа, около 10 часов утра. Злоумышленники напали на Куприя и брызнули ему в лицо газовым баллончиком. Оба нападавших скрылись с места преступления.



Сам Виталий Куприй успел заявить, что за нападением на него стоят главный военный прокурор Анатолий Матиос и спортивный функционер Владимир Тесля. По словам нардепа, мотивами нападения послужило желание личной мести.