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      Побиття нардепа Купрія: поліція затримала нападника

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      Поліція затримала нападника на нардепа Купрія
      Поліція затримала нападника на нардепа Купрія / dniprograd.org

      Через кілька годин після нападу на народного депутата України Віталія Купрія поліція затримала одного зі зловмисників. Ним виявився 23-річний іноземець. Сам Купрій, охоронцям якого вдалося відбити сумку у нападника, заявляв, що одним з них був чеченець.

      Правоохоронцям також вдалося розшукати автомобіль, на якому втекли нападники, повідомляє управління поліції у Київській області.

      Це варто побачити: Депутати влаштували бійку на сесії Одеської облради: відео

      Авто на іноземній реєстрації вилучено в якості речового доказу. Працівники поліціїх встановлюють усі обставини та мотиви нападу на народного депутата.

      Що відомо про напад на Віталія Купрія?Напад трапився у селищі Гостомель, що на Київщині, 16 серпня, близько 10 години ранку. Зловмисники напали на Купрія та забрискали йому обличчя газовим балончиком. Обоє нападників втекли з місця злочину.

      Сам Віталій Купрій встиг заявити, що за нападом на нього стоять головний військовий прокурор Анатолій Матіос та спортивний функціонер Володимир Тесля. За словами нардепа, мотивами нападу послужило бажання особистої помсти.

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      Теги: Анатолій Матіос Кримінальні новини Кримінал Віталій Купрій Поліція
      Джерело: 24 канал
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