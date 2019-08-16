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      Під Києвом побили нардепа Купрія: депутат звинувачує в нападі Матіоса

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      На Київщині невідомі напали на Купрія: поліція шукає нападників
      На Київщині невідомі напали на Купрія: поліція шукає нападників / galinfo.com.ua

      Двоє невідомих напали на народного депутата України Віталія Купрія. Напад трапився у селищі Гостомель, що на Київщині, 16 серпня, близько 10 години ранку. Сам постраждалий депутат вже встиг заявити, що підозрює в організації нападу головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

      Правоохоронці не називали імені депутата, втім Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook зізнався, що напали саме на нього.

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      Хто може розпізнати нападників на мене? Черговий замах,
      – заявив Віталій Купрій.

      Нардеп розповів, що його охоронцю вдалося вибити сумку в одного з нападників. Там були документи і мобільний телефон, у якому були гіперпосилання на організацію "Гідність нації", яку очолює Володимир Тесля.

      Це той, кого разом з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом я звинувачував у викраденні нардепа Шепелева. Вони спільно проводили рейдерські захоплення майна. Вони просто вирішили мені помститися,
      – переконаний Купрій.

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      Поліція встановила, що після інциденту зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору. Для затримання зниклого авто та зловмисників на території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", на яку орієнтовані усі наряди поліції.


      Авто, на якому втекли нападники на Купрія / фото: Нацполіція

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      Теги: Новини України Віталій Купрій Поліція Кримінал Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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