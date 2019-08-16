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      Под Киевом избили нардепа Куприя: депутат обвиняет в нападении Матиоса

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      На Киевщине неизвестные напали на Куприя: полиция ищет нападавших
      На Киевщине неизвестные напали на Куприя: полиция ищет нападавших / vidomosti-ua.com

      Двое неизвестных напали на народного депутата Украины Виталия Куприя. Нападение случилось в поселке Гостомель Киевской области, 16 августа, около 10 часов утра. Сам пострадавший депутат уже успел заявить, что подозревает в организации нападения главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

      Правоохранители не называли имени депутата, однако Виталий Куприй на своей странице в Facebook признался, что напали именно на него.

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      Кто может распознать напавших на меня? Очередное покушение,
      – заявил Виталий Куприй.

      Нардеп рассказал, что его охраннику удалось выбить сумку у одного из нападавших. Там были документы и мобильный телефон, в котором были гиперссылки на организацию "Достоинство нации", которую возглавляет Владимир Тесля.

      Это тот, кого вместе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом я обвинял в похищении нардепа Шепелева. Они совместно проводили рейдерский захват имущества. Они просто решили мне отомстить,
      – убежден Куприй.

       

      Попытка задержать нападавших: смотрите видео

      Полиция установила, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета. Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введена полицейская операция "Перехват", на которую ориентированы все наряды полиции.


      Авто, на котором скрылись напавшие на Куприя / фото: Нацполиция

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      Теги: Новости Украины Виталий Куприй Криминальные новости Криминал Полиция
      Источник: 24 канал
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