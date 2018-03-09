Избиение нардепа Левченко: в полиции сообщили о задержанных
Семерых участников инцидента с избиением народного депутата Юрия Левченко в Киеве 9 марта доставили в управление полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Также в МВД отметили, что начали уголовное производство по статье "хулиганство".
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"В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия", – добавили в полиции.
Напомним, утром 9 марта стало известно, что в Киеве избили депутата Левченко. Из-за полученных травм нардеп потерял сознание.
Как отметили в полиции, нардеп Левченко попал в беду у гаражного кооператива.
Источник: 24 Канал
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