Избиение нардепа Левченко: в полиции сообщили о задержанных

Семерых участников инцидента с избиением народного депутата Юрия Левченко в Киеве 9 марта доставили в управление полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Также в МВД отметили, что начали уголовное производство по статье "хулиганство".

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"В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия", – добавили в полиции.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії.



Сім учасників події доставили до управління поліції. — МВС України (@MVS_UA) 9 березня 2018 р.

Напомним, утром 9 марта стало известно, что в Киеве избили депутата Левченко. Из-за полученных травм нардеп потерял сознание.



Как отметили в полиции, нардеп Левченко попал в беду у гаражного кооператива.