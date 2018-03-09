Побиття нардепа Левченка: у поліції сповістили про затриманих

Сімох учасників інциденту з побиттям народного депутата Юрія Левченка у Києві 9 березня доставили до управління поліції.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Також в МВС зазначили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

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"У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії", – додали в поліції.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії.



Сім учасників події доставили до управління поліції. — МВС України (@MVS_UA) 9 березня 2018 р.

Нагадаємо, вранці 9 березня стало відомо, що у Києві побили депутата Левченка. Через отримані травми нардеп втратив свідомість.



Як зазначили у поліції, нардеп Левченко втрапив у халепу біля гаражного кооперативу.