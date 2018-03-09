Побиття нардепа Левченка: у поліції сповістили про затриманих
Сімох учасників інциденту з побиттям народного депутата Юрія Левченка у Києві 9 березня доставили до управління поліції.
Про це повідомили у прес-службі МВС України.
Також в МВС зазначили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
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"У рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі дії", – додали в поліції.
Нагадаємо, вранці 9 березня стало відомо, що у Києві побили депутата Левченка. Через отримані травми нардеп втратив свідомість.
Як зазначили у поліції, нардеп Левченко втрапив у халепу біля гаражного кооперативу.
Джерело: 24 Канал
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