Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заметил, что организация продолжает закапывать остатки своей репутации.

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Лубинец также напомнил, что саморазрушающую кампанию Amnesty International начали еще летом, когда пытались показать "несправедливое внимание" Международного уголовного суда к происходящему в Украине и фактически обвинили наше государство в войне.

Что случилось теперь

В Amnesty International назвали расследование Международного Уголовного Суда по Украине "избирательным правосудием", отмечая, что расследуя военные преступления в Украине МКС отказывает другим странам в правосудии.

По словам омбудсмена, соответствующие открытки Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава.

Я вынужден реагировать на подобные случаи для того, чтобы те люди и организации, финансирующие AI, были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику Кремля.

– отметил Дмитрий Лубинец.