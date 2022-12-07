Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заметил, что организация продолжает закапывать остатки своей репутации.
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Лубинец также напомнил, что саморазрушающую кампанию Amnesty International начали еще летом, когда пытались показать "несправедливое внимание" Международного уголовного суда к происходящему в Украине и фактически обвинили наше государство в войне.
Что случилось теперь
В Amnesty International назвали расследование Международного Уголовного Суда по Украине "избирательным правосудием", отмечая, что расследуя военные преступления в Украине МКС отказывает другим странам в правосудии.
По словам омбудсмена, соответствующие открытки Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава.
Я вынужден реагировать на подобные случаи для того, чтобы те люди и организации, финансирующие AI, были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику Кремля.
– отметил Дмитрий Лубинец.