Избирательный кодекс в Украине: почему рассмотрение затягивается и когда примут

Народные избранники должны рассмотреть новый Избирательный кодекс уже на следующей пленарной неделе – в начале июня. Журналисты 24 канала выяснили, успеют ли депутаты это сделать и изменит ли это условия досрочных парламентских выборов.

Рабочая группа закончила работу над документом еще в начале марта, однако в парламент его передали только сейчас.

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Отметим, что Избирательный кодекс в первом чтении приняли еще в ноябре 2017 года. Его поддержали 226 народных депутатов. Тогда под стенами парламента на политиков давили сотни людей, которые несколько месяцев жили в палатках под зданием.

Митинги под стенами парламента​

Что может изменить закон

Если Верховная Рада примет законопроект во втором чтении, то:

• На парламентских выборах наконец исчезнет мажоритарка;

• Вместо нее будут открытые списки с региональными округами;

• Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, а за конкретного депутата в ней;

• А значит – продать места в списке будет сложно;

• В Украине будет всего 26 округов (а это в 10 раз меньше, чем сейчас), это не позволит депутатам скупать избирателей.

• Проходной барьер в парламент снизится до 4%.

Принятия законопроекта требовала общественность. Ведь такие избирательные правила минимизируют подкуп избирателей.

Почему проработка закона затянулась

После принятия в первом чтении к документу подали более четырех тысяч правок. По словам нардепа Александра Черненко, рабочая группа провела 43 заседания, где рассмотрел все эти предложения. Часть из них рекомендовали утвердить. Кроме этого, рабочая группа добавила 300 собственных правок.

За две недели можно будет выйти на финальное голосование. Постоянно будут ставиться на подтверждение поправки для того, чтобы исказить идею открытых списков в этом законе,

– такое мнение высказал соавтор Избирательного кодекса Леонид Емец.

"Важно, чтобы это не затянулось до следующей каденции. Тогда все эти правки надо будет выбросить на помойку, ведь в новом составе все обнуляется и работу надо будет начать сначала", – отметил Руслан Сидорович, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Однако последние две недели и бывшие фракции коалиции, и большинство оппозиционных уверяли, что выступают за открытые выборы. Так, накануне депутаты провалили президентский законопроект, который предусматривал закрытые списки.

Что предусматривает закон Зеленского про смену избирательного законодательства?Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.



В пояснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. В том числе,



- изменение формы и содержания избирательных бюллетеней;

- разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;

- принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

Однако даже если депутаты примут новый Избирательный кодекс, досрочные выборы 21 июля пройдут по старой системе