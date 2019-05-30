Виборчий кодекс в Україні: чому розгляд затягується та коли ухвалять

Народні обранці мають розглянути новий Виборчий кодекс вже наступного пленарного тижня – на початку червня. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи встигнуть депутати це зробити та чи змінить це умови дочасних парламентських виборів.

Робоча група закінчила роботу над документом ще на початку березня, однак у парламент його передали лише зараз.

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Зазначимо, що Виборчий кодекс в першому читанні ухвалили ж ще в листопаді 2017 року. Його підтримали 226 народних депутатів. Тоді під стінами парламенту на політиків тиснули сотні людей, які декілька місяців жили у наметах під будівлею.



Мітинги під стінами парламенту​

Що може змінити закон

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроект у другому читанні, то:

• На парламентських виборах нарешті зникне мажоритарка;

• Замість неї будуть відкриті списки з регіональними округами;

• Це означає, що людина зможе проголосувати не лише за партію, а й за конкретного депутата в ній;

• А отже – продати місця в списку буде складно;

• В Україні буде всього 26 округів (а це в 10 разів менше, ніж зараз), це не дозволить депутатам скуповувати виборців.

• Прохідний бар'єр до парламенту знизиться до 4%.

Ухвалення законопроекту вимагала громадськість. Адже такі виборчі правила мінімізують підкуп виборців.

Чому опрацювання закону затягнулося

Після ухвалення в першому читанні до документа подали понад чотири тисячі правок. За словами нардепа Олександра Черненка, робоча група провела 43 засідання, де розглянула всі ці пропозиції. Частину з них рекомендували затвердити. Крім цього, робоча група додала 300 власних правок.

За два тижні можна буде вийти на фінальне голосування. Постійно будуть ставитися на підтвердження поправки для того, щоб спотворити ідею відкритих списків в цьому законі,

– таку думку висловив співавтор Виборчого кодексу Леонід Ємець.

"Важливо, щоб це затягнулося до наступної каденції. Тоді всі ці правки треба буде викинути на смітник, адже в новому складі все обнуляється і роботу треба буде почати спочатку, – зазначив Руслан Сидорович, член комітету з питань правової політики і правосуддя.

Проте останні два тижні і колишні фракції коаліції, й більшість опозиційних запевняли, що виступають за відкриті вибори. Так, напередодні депутати навіть провалили президентський законопроект, який передбачав закриті списки.

Що передбачає закон Зеленського про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.



У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,



- зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;

- роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;

- прийняття Центральною виборчою комісією понад 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;

- належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

Проте навіть якщо депутати ухвалять новий Виборчий кодекс, дострокові вибори 21 липня відбудуться за старою системою.