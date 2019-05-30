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      Коли Рада проголосує за закон про імпічмент президента: ймовірна дата

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба АП

      За законопроект про імпічмент президента нардепи не проголосують 30-31 травня, оскільки документ ще перебуває на розгляді регламентного кабінету. Ймовірно, проект поставлять на голосування наступного пленарного тижня – у четвер, 6 червня.

      Про це повідомив голова підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради регламентного комітету Павло Кишкар. Він зазначив, що віргодіно правки до законопроекту завершать розглядати 30 травня, пише "РБК-Україна".

      Читайте також: Процедура імпічменту президента: що це таке і для чого її хочуть змінити

      "Фракція БПП відкликала близько 1000 поправок. Я думаю, що сьогодні о 16:00 завершимо розглядати інші. Але розгляд законопроекту в цей четвер неможливий. Найімовірніше, голосування за законопроект про ТСК відбудеться наступного пленарного четверга", – повідомив він. 

      Володимир Зеленський 29 травня подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. 


      Законопроект Зеленського про імпічмент

      Президентський законопроект про імпічмент зареєстрували у Верховній Раді. Текст документа уже опублікували на сайті парламенту. 

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

       

      Що говорив Зеленський про імпічмент? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

      "Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.

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      Теги: Законодавство Верховна Рада Новини політики Новини України Володимир Зеленський Імпічмент Президент України
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