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      Когда Рада проголосует за закон об импичменте президента: вероятная дата

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Пресс-служба АП

      За законопроект об импичменте президента нардепы не проголосуют 30-31 мая, поскольку документ еще находится на рассмотрении регламентного кабинета. Вероятно, проект поставят на голосование на следующей пленарной неделе – в четверг, 6 июня.

      Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной Рады регламентного комитета Павел Кишкарь. Он отметил, что вероятно правки к законопроекту завершат рассматривать 30 мая, пишет "РБК-Украина".

      Читайте также: Процедура импичмента президента: что это такое и для чего ее хотят изменить

      "Фракция БПП отозвала около 1000 поправок. Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать другие. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг невозможно. Вероятнее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", – сообщил он.

      Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента Украины.


      Законопроект Зеленского об импичменте

      Президентский законопроект об импичменте зарегистрировали в Верховной Раде. Текст документа уже опубликовали на сайте парламента.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

       

      Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной раде законопроект об импичменте президента.

      "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, который ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как отстранить человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.

      blog_ava
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      Теги: Законодательство Верховная Рада Новости политики Новости Украины Импичмент Президент Украины Владимир Зеленский
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