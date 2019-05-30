Когда Рада проголосует за закон об импичменте президента: вероятная дата

За законопроект об импичменте президента нардепы не проголосуют 30-31 мая, поскольку документ еще находится на рассмотрении регламентного кабинета. Вероятно, проект поставят на голосование на следующей пленарной неделе – в четверг, 6 июня.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной Рады регламентного комитета Павел Кишкарь. Он отметил, что вероятно правки к законопроекту завершат рассматривать 30 мая, пишет "РБК-Украина".

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"Фракция БПП отозвала около 1000 поправок. Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать другие. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг невозможно. Вероятнее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", – сообщил он.

Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента Украины.



Законопроект Зеленского об импичменте

Президентский законопроект об импичменте зарегистрировали в Верховной Раде. Текст документа уже опубликовали на сайте парламента.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной раде законопроект об импичменте президента.



"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, который ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как отстранить человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.