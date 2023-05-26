Заметим, что за кандидатуру Станислава Кравченко свой голос отдали 108 из 148 судей, присутствовавших на пленуме, передает 24 Канал. Его, собственно, и созвали, чтобы определиться с заменой судье-взяточнику Всеволоду Князеву, которого накануне лишили звания главы Верховного Суда.

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Станет председателем Верховного Суда на 4 года

Соответствующее решение было принято во время пленума. Отметим, что исполняющий обязанности главы ВС Дмитрий Луспеник несколько иронически поздравил Кравченко с избранием. Он пошутил, что вместо цветов его ждет плеть.

Мы приветствуем вас с избранием председателем Верховного Суда, но перед вашими словами благодарности, цветов у нас сегодня для вас нет. У нас есть только для вас плеть – погонять язычников судебной власти и обеспечить независимость Верховного Суда и судебной системы,

– отметил он.

Станислав Кравченко поблагодарил всех присутствующих за поддержку. Также пообещал выполнять все обещания, которые озвучил, когда давал присягу. Новоизбранный глава Верховного Суда обязался приложить все свои знания, а также опыт, чтобы обеспечить надлежащую работу на высоком уровне.

Что известно о Станиславе Кравченко

Начнем с того, что кандидатуру Кравченко предложила группа судей Верховного Суда. У него – 30-летний стаж работы судьей. При этом с 2017 года он занимал должность главы Кассационного уголовного суда.

Интересно, что в 2018 году во время интервью изданию "Цензор.НЕТ" он заявлял, что "не было такого, чтобы я стеснялся своего решения или проявил какую-то слабость, или сделал вывод о виновности личности, когда были сомнения, или неправильно назначил наказание".

Но есть одно "но". Общественный совет добродетели еще в 2017 году принял негативное заключение относительно него. Кравченко обвиняли в нарушении прав человека, а также недобропорядочности. В частности потому, что он не декларировал имущество.