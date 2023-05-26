Зауважимо, що за кандидатуру Станіслава Кравченка свій голос віддали 108 зі 148 суддів, які були присутніми на пленумі, передає 24 Канал. Його, власне, й скликали, щоб визначитися з заміною судді-хабарнику Всеволодові Князєву, якого напередодні позбавили звання глави Верховного Суду.

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Стане головою Верховного Суду на 4 роки

Відповідне рішення ухвалили під час пленуму. Зауважимо, що виконувач обов'язків глави ВС Дмитро Луспеник дещо іронічно привітав Кравченка з обранням. Він пожартував, що замість квітів на нього очікує батіг.

Ми вас вітаємо з обранням головою Верховного Суду, але перед вашими словами вдячності, квітів у нас сьогодні для вас немає. У нас є лише для вас батіг – поганяти поганців судової влади і забезпечити незалежність Верховного Суду і судової системи,

– зазначив він.

Станіслав Кравченко подякував усім присутнім за підтримку. Також пообіцяв виконувати всі обіцянки, які озвучив, коли давав присягу. Новообраний глава Верховного Суду зобов'язався прикласти всі свої знання, а також досвід, щоб забезпечувати належну роботу на високому рівні.

Що відомо про Станіслава Кравченка

Почнімо з того, що кандидатуру Кравченка запропонувала група суддів Верховного Суду. В нього – 25-річний стаж роботи суддею. Причому з 2017 року він обіймав посаду глави Касаційного кримінального суду.

Цікаво, що у 2018 році під час інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" він заявляв, що "не було такого, щоб я соромився свого рішення чи проявив якусь слабкість, чи зробив висновок про винуватість особи, коли були сумніви, чи неправильно призначив покарання".

Але є одне "але". Громадська рада доброчесності ще у 2017 році ухвалила негативний висновок щодо нього. Кравченка звинувачували у порушенні прав людини, а також недоброчесності. Зокрема тому, що він не декларував майно.