В цьому контексті дуже важливою є антикорупційна складова української системи управління, і чи може вона певним чином вплинути на підтримку з боку українських союзників. Це для 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський.

Цікаво Як Князєв домовлявся собі про хабарі: у НАБУ злили запис розмови судді зі спільниками

В цьому сенсі стала гучною справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, якому оголосили підозру в отриманні хабаря на 2,7 мільйонів доларів.

За словами Вігірінського, тут важливо розділяти роботу двох відомств. З одного боку – це Верховний Суд. З іншого боку – це правоохоронна система, Національне антикорупційне бюро.

Щодо антикорупційної вертикалі, я гадаю, на підтримку, пов'язану з діяльністю оцих органів, як мінімум, цей кейс не вплине. Це не буде, мовляв, "ось вам подаруночок за те, що ви робите свою роботу". Для цього і створювалися відомства – аби працювати з представниками топ корупції,

– прокоментував аналітик.

Можлива реакція партнерів

Щодо суду – питання перебуває в площині того, що міжнародним партнерам морально-психологічно буде складно критично коментувати ситуацію з Верховним Судом як інституцією, переконаний аналітик. Але союзники можуть висловити схвальний відгук про діяльність НАБУ, яке навіть в період воєнного стану не припиняє боротьбу з корупцією.

Однак союзники України не будуть ставити під сумнів реформу Верховного Суду і критикувати та вимагати чогось більшого. Бо ця інституція сформована під їхнім наглядом і контролем.

Наші партнери безперечно знають ситуацію, але вони не будуть коментувати розслідування в публічній площині через те, що є інші пріоритети в їхні діяльності, пов'язані з Україною. І, напевно, виявлення корупції в тих сферах, в яких концентрується сьогодні їхня допомога, це питання гуманітарної, військової, фінансової допомоги,

– резюмував Віргінський.

Деталі справи Князева: дивитися відео

Що відомо про справу Князева