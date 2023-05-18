Розмір застави становить 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 18 травня.
Зверніть увагу Спільника Князєва взяли під варту з можливістю внесення застави у 80 мільйонів
Тримання під вартою або електронний браслет
Відповідно до ухвали суду, Всеволод Князєв перебуватиме до 14 липня 2023 року під арештом. Однак при внесенні застави у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень ексголова Верховного Суду зможе вийти з-під варти, але при цьому буде зобов'язаний носити електронний браслет.