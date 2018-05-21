Избрано наказание двум правоохранителям, которые жестоко издевались над бездомным

В Сумах освободили двух правоохранителей, которые издевались над местным жителем возле одного из жилых домов.

Об этом сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

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Правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции,

– рассказывает Билошицкий.

По его словам, к ответственности также привлекаются и их руководители.

"Я лично согласен с таким выводом служебного расследования и считаю, что то, что мы видели на видео, не совместимо со званием полицейского", – добавляет милиционер.

Напомним, в Сумах случайный прохожий снял видео, как работники полиции издевались над бездомным человеком. Милиционер держал бездомного, а полицейская отдавливала ему ноги.

Смотрите видео, на котором зафиксированы издевательства полицейских: