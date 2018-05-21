Обрано покарання двом правоохоронцям, які жорстоко знущались над безхатьком
У Сумах звільнили двох правоохоронців, які знущалися над місцевим мешканцем біля одного з житлових будинків.
Про це повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
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Правопорушення цих двох поліцейських були настільки суворими, що комісія дійшла висновку про необхідність притягнення їх до відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції,
– розповідає Білошицький.
За його словами, до відповідальності також притягуються і їхні керівники.
"Я особисто погоджуюся із таким висновком службового розслідування і вважаю, що те, що ми бачили на відео, не сумісно зі званням поліцейського", – додає правоохоронець.
Нагадаємо, у Сумах випадковий перехожий зняв відео, як працівники поліції знущалися над бездомним чоловіком. Правоохоронець тримав безхатька, а поліцейська віддавлювала йому ноги.
Дивіться відео, на якому зафіксовано знущання поліцейських: