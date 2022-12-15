Некоторые из речей Зеленский произнес во время полномасштабной войны. Часть денег от продажи книги направят через фандрейзинговую платформу UNITED24 на восстановление Украины.
Кстати говоря "Защитник Украины": в Bloomberg отметили Зеленского среди 50 самых влиятельных людей 2022 года
Что известно о книге
Книга "Послание из Украины" уже вышла по всему миру. Она имеет жесткий переплет, но есть еще электронный и аудиоформат. Там вместили 16 речей с 2019 года и по настоящее время. Они позволят иностранному читателю лучше понять украинцев: их устремления, принципы и ценности.
Как выглядит книга "Послание из Украины"
Редакционный директор издательства Hutchinson Heinemann, входящего в Penguin Random House Роуэн Борчерс, отметил, что за последние 9 месяцев речи Зеленского стали призывом к объединению всех, кто заботится о будущем демократии.
Помочь ему поделиться своим посланием с миром – это честь,
– подчеркнул Борчерс.
Отметим, что Penguin Random House является ведущим издательством Великобритании. Его основал в 1935 году Аллен Лейн. Издательство опубликовало произведения более 50 лауреатов Нобелевской премии и более 100 лауреатов Пулитцеровской.