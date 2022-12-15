Деякі з промов Зеленський виголосив під час повномасштабної війни. Частину грошей від продажу книги спрямують через фандрейзингову платформу UNITED24 на відбудову України.
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Що відомо про книгу
Книга "Послання з України" вже вийшла у всьому світі. Вона має тверду палітурку, але є ще електронний та аудіоформат. Там вмістили 16 промов з 2019 року й до нинішнього часу. Вони дозволять іноземному читачу краще зрозуміти українців: їхні прагнення, принципи та цінності.
Як виглядає книга "Послання з України"
Редакційний директор видавництва Hutchinson Heinemann, що входить до Penguin Random House Роуен Борчерс зазначив, що за останні 9 місяців промови Зеленського стали закликом до об'єднання всіх, хто дбає про майбутнє демократії.
Допомогти йому поділитися своїм посланням зі світом – це честь,
– наголосив Борчерс.
Зазначимо, що Penguin Random House – це провідне видавництво Великої Британії. Його заснував у 1935 році Аллен Лейн. Видавництво опублікувало твори понад 50 лауреатів Нобелівської премії та понад 100 лауреатів Пулітцерівської.