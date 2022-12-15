Також до списку увійшли й інші видатні особи. Видання, описуючи досягнення Зеленського, заявило, що президент очолює опір вторгненню Росії уже 10 місяців.

Зверніть увагу "Цей дух має перемогти": Зеленський потужно виступив на заході Time, що обрав його людиною року

Bloomberg відзначив Зеленського серед 50 найвпливовіших людей 2022 року

Це наш шостий щорічний огляд тих, чиї досягнення заслуговують на визнання в бізнесі, політиці, науці та техніці, фінансах і розвагах. Жодна історія не домінує цього року в Bloomberg 50, як війна в Україні: у списку є Володимир Зеленський,

– заявили у виданні.

У списку також є канцлер скарбниці Великої Британії Джеремі Хант, суддя Верховного суду США Кетанджі Браун, співзасновник і генеральний директор BRING A TRAILER MEDIA LLC Ренді Нонненберг, Кім Кардаш'ян та інші.

У Bloomberg заявили, що Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та за допомогою нічних звернень у соціальних мережах переконував українців, що вони переможуть.

"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", – наголосило видання.

Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Президент України Володимир Зеленський, а також "Дух України" отримали звання людини року за версією Time. Журналісти розповіли світу історію українського лідера. Його фото, а також зображення відомих українців та української символіки, знову потрапили на обкладинку Time.

У матеріалі "Людина року" розповіли про людей, які представляють Дух України. Найперше – відзначили постать президента, пригадавши, що у найскладніший період, в лютому 2022, Зеленський чітко повідомив партнерам, що залишається в Києві.