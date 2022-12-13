Издательство "Абетка" в 2020 году выпустило в печать учебник "Английский словарь" для начальных классов. Однако в нем показывают Украину без Крыма. 24 канал.

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На одной странице – 2 карты Украины без Крыма

Фотограф из Ровно Виктория решила приобрести для ребенка книгу, чтобы она изучала английский язык. К ее большому удивлению, на 98 странице учебника молодая мама наткнулась на карту Украины без Крыма. При этом еще ниже на той странице – такая же карта, только с другим рисунком.

Женщина поделилась фотографиями книги с журналистами 24 канала. В учебнике указано, что это учебное издание и рекомендовано для учеников 1 – 4 классов общего среднего образования.



В детском словаре Украина без Крыма / Фото Виктории для 24 канала





Как выглядит учебник / Фото Виктории для 24 канала



Что сказали в издательстве

Авторами английского словаря являются учительницы с большим стажем Ирина Доценко и Оксана Евчук – на их счету сотни книг для изучения английского языка. Однако в книге не указано, кто из издательства "Абетка" отвечал за иллюстрации.

Виктория позвонила издательству, чтобы спросить, как на страницах их книги оказалась карта Украины без "Крыма". Там сообщили, что она первая, кто обратил внимание на такую "большую оплошность".

В колл-центре заверили, что после ее обращения издатели начали активно переделывать учебник.

Это грубая дизайнерская ошибка, это ни в коем случае не позиция нашего издательства, потому что мужчины из семей наших авторов воюют на фронте. Ни в коем случае не примите это как позицию издательства, это ошибка,

– заверили в "Абетке".

Там добавили, что оставшийся тираж отзовут, а учебники, которые остались, снимут с полок. В дальнейшем учебник будет продаваться с исправленной, уже правильной картой.

24 канал тоже пытался связаться с изданием, однако пока не удалось.