"Наукова думка" выпускала преимущественно многотомные издания, например словари, энциклопедии, а также монографии, пособия, "Украинский правопис". Многие, будучи студентами, покупали там книги за смешные деньги. Но в конце ноября издательство сообщило сайту "Читомо" о своей ликвидации. Также закрылись магазин и онлайн-магазин.

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Почему закрывают "Наукову думку"

Национальная академия наук Украины на фейсбук-странице объяснила это решение.

Президиум НАН Украины решил ликвидировать Государственное предприятие "Научно-производственное предприятие "Издательство "Наукова думка" НАН Украины" (таково полное официальное название Издательства "Наукова думка") для оптимизации и повышения эффективности деятельности по подготовке и выпуску научно-издательской продукции в Академии,

– сказано в заметке.

Книжный магазин "Наукова думка" на Терещенковской / Фото 24 Канала, Ирина Чеботникова

Было сказано, что издательские проекты будут выполняться и в дальнейшем, а часть сотрудников уже работает в Издательском доме "Академпериодика". Именно "Академпериодика" теперь будет заниматься книгоизданием. Ее здание расположено напротив закрытой "Науковой думки".

24 Канал подал запрос в НАН с просьбой разъяснить, почему процесс оптимизации начался именно сейчас, а также что будет со зданием и кто теперь будет издавать "Словарь украинского языка" в 20 томах. И объяснить путаницу в названиях.

Важно! В Киеве есть два магазина с названием "Наукова думка" – на Терещенковской и на Грушевского. Закрывают именно книжный магазин на Терещенковской (рядом с музеем Тычины), а не на Европейской площади.



Книжный магазин "Наукова думка" на Грушевского / Фото с фейсбук-страницы книжного магазина

Что ответили 24 Каналу в НАН

В ответе НАН Украины на наш запрос указано, что решение "путем ликвидации было принято с целью оптимизации деятельности учреждений, которые обеспечивают подготовку и выпуск издательской продукции". Но не было ответа относительно того, почему этот процесс начали именно в этом году. Так же мы не получили ответа, зачем закрыли книжный магазин и онлайн-магазин, если там тоже можно продавать книги.

Относительно судьбы здания, то оно принадлежит Институту математики. И действительно, книжный магазин был расположен на фасадной части дома-колодца, а вход в Институт математики – во дворе.

В НАН заверили, что все издания, над которыми работали специалисты издательства, будут завершены и выпущены в Издательском доме "Академпериодика". Социально значимые издания также продолжат выпускать – речь о "Словаре украинского языка" в 20 томах и "Истории украинской литературы" в 12 томах.

И, конечно, "Український правопис". В 2019 году его напечатала именно "Наукова думка", а в 2024 году переиздала без изменений.

Относительно нашего вопроса, почему же на фасаде магазина на Грушевского указано "Книжный магазин издательства "Научная мысль", в НАН ответили: правильное название магазина по улице Михаила Грушевского, 4, – Государственное предприятие "Книжный магазин "Научная мысль" Национальной академии наук Украины. В 2021 году его передали в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Смотрите ответ академии наук 24 Каналу

Напоследок мы спросили о фразе из сообщения НАН "Рассматриваются также вопросы о новом названии действующего издательства и возможности сохранения бренда "Наукова думка". 24 Канал интересовало, есть ли уже конкретные шаги для этого, планируют ли общественное обсуждение, привлечение грантовых средств или поддержки со стороны бизнеса.

В академии наук ответили, что вопрос об изменении названия пока не принят – его изучают.