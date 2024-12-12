"Наукова думка" випускала переважно багатотомні видання, як-от словники, енциклопедії, а також монографії, посібники, "Український правопис". Багато хто, будучи студентом, купляв там книги за смішні гроші. Але наприкінці листопада видавництво повідомило сайту "Читомо" про свою ліквідацію. Також зачинилися магазин і онлайн-книгарня.

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Чому закривають "Наукову думку"

Національна академія наук України на фейсбук-сторінці пояснило це рішення.

Президія НАН України вирішила ліквідувати Державне підприємство "Наукове-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України" (такою є повна офіційна назва Видавництва "Наукова думка") задля оптимізації та підвищення ефективності діяльності з підготовки та випуску науково-видавничої продукції в Академії,

– сказано в дописі.

Книгарня "Наукова думка" на Терещенківській / Фото 24 Каналу, Ірина Чеботнікова

Було сказано, що видавничі проєкти виконуватимуться й надалі, а частина співробітників уже працює у Видавничому домі "Академперіодика". Саме "Академперіодика" тепер займатиметься книговиданням. Її будівля розташована навпроти закритої "Наукової думки".

24 Канал подав запит у НАН з проханням роз'яснити, чому процес оптимізації почався саме зараз, а також що буде із будівлею та хто тепер видаватиме "Словник української мови" у 20 томах. І пояснити плутанину в назвах.

Важливо! У Києві є дві книгарні з назвою "Наукова думка" – на Терещенківський і на Грушевського. Закривають саме книгарню на Терещенківській (поруч із музеєм Тичини), а не на Європейській площі.



Книгарня "Наукова думка" на Грушевського / Фото з фейсбук-сторінки книгарні

Що відповіли 24 Каналу в НАН

У відповіді НАН України на наш запит указано, що рішення "шляхом ліквідації було ухвалено з метою оптимізації діяльності установ, які забезпечують підготовку та випуск видавничої продукції". Але не було відповіді щодо того, чому цей процес почали саме цього року. Так само ми не отримали відповіді, навіщо закрили книгарню та онлайн-магазин, якщо там теж можна продавати книги.

Щодо долі будівлі, то вона належить Інституту математики. І справді, книгарня була розташована на фасадній частині будинку-колодязя, а вхід до Інституту математики – у дворі.

У НАН запевнили, що всі видання, над якими працювали фахівці видавництва, будуть завершені та випущені у Видавничому домі "Академперіодика". Соціально значущі видання також продовжать випускати – мова про "Словник української мови" у 20 томах та "Історію української літератури" у 12 томах.

І, звісно, "Український правопис". У 2019 році його надрукувала саме "Наукова думка", а в 2024 році перевидала без змін.

Щодо нашого питання, чому ж на фасаді книгарні на Грушевського вказано "Книгарня видавництва "Наукова думка", у НАН відповіли: правильна назва книгарні по вулиці Михайла Грушевського, 4, – Державне підприємство "Книгарня "Наукова думка" Національної академії наук України. У 2021 році її передали до сфери управління Фонду державного майна України.

Дивіться відповідь академії наук 24 Каналу

Наостанок ми запитали про фразу з допису НАН "Розглядаються також питання про нову назву діючого видавництва та можливості збереження бренду "Наукова думка". 24 Канал цікавило, чи є вже конкретні кроки для цього, чи планують громадське обговорення, залучення грантових коштів або підтримки з боку бізнесу.

В академії наук відповіли, що питання щодо зміни назви поки не ухвалено – його вивчають.