Злоумышленники изготавливали поддельные документы любой сложности. Свои услуги они рекламировали через анонимный сервер в сети "Darknet".

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Как действовала группировка

Злоумышленники в основном изготавливали поддельные ID-карты, которые давали возможность незаконно пересекать границу разных стран. Обычно, их услугами пользовались нелегальные мигранты с Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории стран Запада.

Члены группировки изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После этого они переправляли их за границу через водителей международных перевозок.



СБУ разоблачила преступников, которые изготавливали фальшивые документы / Фото пресс-службы СБУ

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Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников и в помещениях, где изготавливали поддельные документы. Во время этого они изъяли:

печати;

бланки;

голограммы;

компьютерную технику.

По делу открыли уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия.