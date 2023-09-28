Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык назвал отличия между "Шахедами" российского и иранского производства.
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Какие отличия между иранским и российским вариантом "Шахеда"
В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники проанализировали, из каких деталей россияне производят "Шахеды" в своей стране. Производство в России локализовано и дроны окупантов несколько отличаются от производимых в Иране.
Среди изменений в конструкции дрона аналитики Центра фиксируют:
- принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шаров;
- замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);
- модификацию корпуса (взамен цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);
- использование нового сервопривода KST X30-12-165;
- внедрение блока “Комета” русского производства в системе навигации.
Рудик отметил, что дроны принципиально не отличаются от более ранних образцов, а выявления отличия носят "косметический" характер и, скорее всего, обусловлены стремлением удешевить производство.
Мы не исключаем факт того, что российская федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного баражирующего боеприпаса и сделать его массовым.
– заявил Рудык.
В каких странах россияне берут детали для дронов-камикадзе
Андрей Рудык сообщил, что среди основных стран происхождения компонентов российского варианта дрона-камикадзе: Китай, Швейцария и США.
Компоненты имеют дату производства между 2020 и 2023 годами. Расследователи из Conflict Armament Research пришли к выводу, что 12 компонентов было изготовлено после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Все российские компоненты, которые использовались в БпЛА, были изготовлены с января по март 2023 года.