Инициативу проявил Офис Генерального прокурора, а затем соответствующее решение приняло Министерство обороны Украины. Важно, что конфискация имущества происходила в рамках уголовного производства. Об этой передаче стало известно 27 апреля.

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Сколько стоят эти слитки золота

Эксминистр Эдуарда Ставицкого, о котором говорится, был одним из представителей преступных властей периода Януковича. Правоохранители установили, что он тогда не только обогатился бешеным количеством драгоценного металла.

Также этот злоумышленник был причастен к завладению государственной резиденцией "Межгорье". Стоимость изъятого у него золота в денежном эквиваленте составляет более 90 миллионов гривен.

Насколько это законно

Следует отметить, что еще с 26 февраля есть законодательные нормы, разрешающие такую передачу. Тогда правительство приняло распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды ВСУ.

Прежде тогда говорилось о транспорте. Однако также передают изъятый конфискат, деньги и, как в этом случае, золотые слитки. Раньше такие вещи считались материалами следствия, но сейчас они помогают обеспечить наших защитников всем необходимым.

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