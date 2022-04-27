Ініціативу проявив Офіс Генерального прокурора, а потім відповідне рішення ухвалило Міністерство оборони України. Важливо, що конфіскація майна відбувалася рамках кримінального провадження. Про цю передачу стало відомо 27 квітня.

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Скільки коштують ці злитки золота

Ексміністр Едуарда Ставицького, про якого мовиться, був одним із представників злочинної влади періоду Януковича. Правоохоронці встановили, що він тоді не лише збагатився шаленою кількістю дорогоцінного металу.

Також цей зловмисник був причетним до заволодіння державною резиденцією "Межигір'я". Вартість вилученого в нього золота в грошовому еквіваленті складає понад 90 мільйонів гривень.

Наскільки це законно

Слід зауважити, що ще від 26 лютого є законодавчі норми, які дозволяють таку передачу. Тоді уряд прийняв розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби ЗСУ.

Насамперед тоді мовилося про транспорт. Проте також передають так вилучений конфіскат, гроші та, як у цьому випадку, золоті злитки. Раніше такі речі вважалися матеріалами слідства, проте зараз вони допомагають забезпечити наших захисників всім необхідним.

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