США оголосило про блокування транзакцій із російським золотом разом із G7 та союзниками по Євросоюзу.

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США та їхні союзники оголосили про нові санкції проти російського оборонного сектору. Зокрема, заблокували фінансові операції, пов’язані з міжнародними золотими резервами російського Центрального банку.

У Міністерстві фінансів США повідомили, що американцям відтепер заборонено брати участь у будь-яких операціях, включаючи ті, які пов’язані з золотом, за участю Центрального банку РФ, Фонду національного багатства Росії або Мінфіну РФ.

Це забороняє фізичним особам, у тому числі торговцям золотом, дистриб’юторам, оптовим торговцям, покупцям та фінансовим установам, купувати, продавати або сприяти операціям, пов’язаним із російським золотом.

Як Росія могла використати золото, щоб уникнути санкцій

У США стверджують, що Росія може використовувати золото для підтримки своєї валюти як спосіб обійти ефект від санкцій.

Один із способів зробити це – обміняти золото на більш ліквідну іноземну валюту, яка не підпадає під дію поточних санкцій. Іншим способом було б продавати злитки через чорний ринок чи дилерів.

Золото також можна було б використовувати для безпосередньої покупки товарів і послуг у продавців.

До слова, Велика Британія видала 30-денну ліцензію на згортання діяльності російських банків, які потрапили під санкції. До списку включні 5 банків – Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россільгоспбанк, фонд фондів Російська венчурна компанія.

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