Ліценцію видав британський регулятор у сфері застосування санкцій. Вона діє з 24 березня до 23 квітня.

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Які банки мають піти з Великобританії

До списку санкцій Великобританії включні 5 банків:

Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россільгоспбанк, фонд фондів Російська венчурна компанія.

Також країна додала до списку санкцій 26 юридичних осіб з Росії та Білорусі, зокрема, Альфа-банк та Російську залізницю.

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