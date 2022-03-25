Лицензию выдал британский регулятор в сфере применения санкций. Она действует с 24 марта по 23 апреля.
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Какие банки должны уйти из Великобритании
В санкционный список Великобритании включены 5 банков:
- Газпромбанк,
- СМП Банк,
- Уральский банк реконструкции и восстановления,
- Россельхозбанк,
- фонд фондов Российская венчурная компания.
Также страна добавила в список санкций 26 юридических лиц из России и Беларуси, в частности, Альфа-банк и Российскую железную дорогу.
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