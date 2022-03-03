Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Внимание Бомбардировка Изюма: появилось видео последствий

В городе снова бомбардировки,

– написал он в фейсбуке.

Такие данные были по состоянию на 12.16 3 марта. До этого агрессоры били по Изюму в ночь на 3 марта.

В ту ночь погибли по меньшей мере 8 человек, среди них – и дети.

Добавим, что этот город в Харьковской области является одним из тех, кто больше всего страдает от ударов российского оккупанта.

Бомбардировка Изюма: видео последствий

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