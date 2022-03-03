Ворог вкотре вдався до бомбардування міста. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін.

Увага Бомбардування Ізюма: з'явилось відео наслідків

У місті знову бомбардування,

– написав він у фейсбуці.

Такі дані були станом на 12:16 3 березня. До цього агресори гатили по Ізюму в ніч проти 3 березня.

В ту ніч загинуло щонайменше 8 людей, серед них – і діти.

Додамо, що це місто у Харківській області є одним із тих, яке найбільше потерпає від ударів російського окупанта.

Бомбардування Ізюма: відео наслідків

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