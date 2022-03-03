Міський голова повідомив, що в ту ніч загинуло щонайменше 8 людей, серед них – і діти. Запис руйнувань опублікував у соцмережі Олексій Гончаренко.

До теми В Ізюмі росіяни бомбардували житлові будинки – 8 загиблих, 2 дітей

На відео очевидець іде вулицею і показує, що залишилось від будинків та закладів Ізюма. Відомо, що окупанти і по мирних районах. Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.

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