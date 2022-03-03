На жаль, вже відомо про щонайменше шістьох загиблих людей. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.
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Ізюм бомбардували, є загиблі
Заступник мера Ізюма (це місто у Харківській області, яка є однією з найбільш потерпаючих від ударів російського окупанта) Володимир Мацокін повідомив, що місто почали бомбардувати.
- Атака почалася приблизно о 23:59.
- Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.
- У приватному будинку – щонайменше шестеро мирних людей загинули.
Не може Путін напитися крові. Але ми знаємо – він відповість за кожен злочин.
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