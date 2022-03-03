На жаль, вже відомо про щонайменше шістьох загиблих людей. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

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Ізюм бомбардували, є загиблі

Заступник мера Ізюма (це місто у Харківській області, яка є однією з найбільш потерпаючих від ударів російського окупанта) Володимир Мацокін повідомив, що місто почали бомбардувати.

Атака почалася приблизно о 23:59.

Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.

У приватному будинку – щонайменше шестеро мирних людей загинули.

Серед загиблих – двоє дітей!

Не може Путін напитися крові. Але ми знаємо – він відповість за кожен злочин.

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