Очевидцы сообщили, что оккупанты разбили каменные половецкие бабы на горе Кременец. Фигуры датированы IX-XIII веком.

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В сети опубликовали 2 фото. Одно из них датировано 2019 годом, другое – 18 сентября 2022 года.



Половецкие бабы в Изюме после российской оккупации / Фото Первой частной мемарни



Скульптуры в 2019 году / Фото Первой частной мемарни

Справочно. Гора Кременец или Кремянец является комплексным памятником природы в Изюме. Ее высота составляет 218 метров. Это вторая по высоте гора в Харьковской области.

Что россияне делали с половецкими бабами в Изюме

По информации издания "Историческая правда", на Кременце половецкие бабы изображают мужчин-воинов и женщин. Эти фигуры являются идолами и свидетельствуют о физическом виде кочевников, их одежде, украшениях и оружии. Половцы использовали их для чествования своих предков.

Россияне в мае 2022 года установили там красный так называемый флаг победы . На нем изображен серп и молот. Враги примотали его к скульптуре.

Обратите внимание – что россияне сделали в Изюме: смотрите видео