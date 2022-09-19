Очевидці повідомили, що окупанти розбили кам'яні половецькі баби на горі Крем'янець. Фігури датовані IX– XIII століттям.

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У мережі опублікували 2 фото. Одне з них датоване 2019 роком, інше – 18 вересня 2022 року.



Половецькі баби в Ізюмі після російської окупації / Фото Першої приватної мемарні



Скульптури у 2019 році / Фото Першої приватної мемарні

Довідково. Гора Кременець або ж Крем'янець є комплексною пам'яткою природи в Ізюмі. Її висота становить 218 метрів. Це друга за висотою гора на Харківщині.

Що росіяни робили з половецькими бабами в Ізюмі

За інформацією видання "Історична правда", на Крем'янці половецькі баби зображують чоловіків-воїнів і жінок. Ці фігури є ідолами й свідчать про фізичний вигляд кочівників, їхній одяг, прикраси та зброю. Половці використовували їх для вшанування своїх предків.

Росіяни у травні 2022 року встановили там червоний так званий прапор перемоги. На ньому зображено серп та молот. Вороги примотали його до скульптури.

Зверніть увагу – що росіяни зробили в Ізюмі: дивіться відео