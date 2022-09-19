Очевидці повідомили, що окупанти розбили кам'яні половецькі баби на горі Крем'янець. Фігури датовані IX– XIII століттям.
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У мережі опублікували 2 фото. Одне з них датоване 2019 роком, інше – 18 вересня 2022 року.
Половецькі баби в Ізюмі після російської окупації / Фото Першої приватної мемарні
Скульптури у 2019 році / Фото Першої приватної мемарні
Що росіяни робили з половецькими бабами в Ізюмі
За інформацією видання "Історична правда", на Крем'янці половецькі баби зображують чоловіків-воїнів і жінок. Ці фігури є ідолами й свідчать про фізичний вигляд кочівників, їхній одяг, прикраси та зброю. Половці використовували їх для вшанування своїх предків.
Росіяни у травні 2022 року встановили там червоний так званий прапор перемоги. На ньому зображено серп та молот. Вороги примотали його до скульптури.
Зверніть увагу – що росіяни зробили в Ізюмі: дивіться відео