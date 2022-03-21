Всего "Призраки Изюма" уже сбили более 10 российских летательных аппаратов. Среди сбитой техники были как вертолеты, так и боевые самолеты оккупантов.

Заметьте Это скорее группа летчиков, – Арестович о "Призраках" Киева

Начали мстить за разрушенный город

Об этом написал работник местного горсовета в своем фейсбуке. Он отметил, что ранее жестянки захватчиков сбивали наземными воздушно-зенитными комплексами. Однако они все же смогли разрушить город и унести жизнь десятков мирных жителей.

Однако ВСУ стремительно перехватили инициативу в небе над городом. Количество вражеской техники, которое они сбили, увеличивается с каждым вылетом.

Теперь небо над Изюмом контролируют наши летчики-асы. А после нашей Победы, "Призраки Изюма" поднимутся в небо, чтобы сопровождать парад на Центральной площади,

– написал житель города.

Также он попросил передавать защитникам слова поддержки и благодарности. Ведь они крайне необходимы, чтобы умножать воодушевление в уничтожении врагов.



Самолет Воздушных Сил ВСУ / Фото из фейсбука Max Strel

Кто такой Призрак Киева

Это легендарный летчик Миг-29, который уже сбил свыше 20 самолетов оккупантов. Благодаря этому герою на украинскую землю падали следующие модели аппаратов России:

Су – 35;

Су – 27;

МиГ – 29;

Су – 25.

Относительно этой анонимной личности уже было много предположений и выдумок, но ни одно не подтвердилось официально. Впоследствии советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что вероятнее всего это группа летчиков ВСУ.