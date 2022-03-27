Уничтожен один из новейших самолетов вражеской армии

Об уничтожении вражеского истребителя в своем телеграме написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что российский самолет был уничтожен 27 марта.

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Вражеское воздушное судно ликвидировали мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ. Истребитель россиян уничтожили в Изюмском районе, где продолжаются бои.

Синегубов отметил, что Су-34 – один из новейших самолетов вражеской армии.

Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии,

– написал Синегубов.

Заметим, что к утру 27 марта Россия в войне против Украины потеряла уже 121 самолет . Также ликвидировано 127 вражеских вертолетов и 56 беспилотников.