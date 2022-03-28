Такую информацию сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко. По его словам, туда входит один из депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Задорожный.

До темы Обо всем можно договариваться, – Зеленский ответил, о чем говорил бы на встрече с Путиным

Он активно распространяет на своей странице информацию, которая вызывает протестное настроение,

– сказал городской голова.

Также следует помнить, что по всей Украине, по информации правоохранителей, действуют диверсанты. Не стоит поддаваться на их провокации.

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